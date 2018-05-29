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В Минске открыли символ единства стран-участниц ЕАЭС
30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
У здания Государственного таможенного комитета Беларуси в Минске появился символ единства и экономической безопасности Евразийского экономического сообщества, передает телеканал «МИР 24».
Дружбу стран-участниц ЕАЭС увековечили в бронзе.
Открытие арт-объекта приурочили ко дню ветеранов таможенной службы. Этот праздник в Беларуси отмечают 29 мая.
Напомним, в Евразийский экономический союз входят Россия,
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Дружбу стран-участниц ЕАЭС увековечили в бронзе. Открытие арт-объекта приурочили ко дню ветеранов таможенной службы.
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