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30 мая Государственный камерный оркестр закрывает свой 50-й концертный сезон

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Не хотел и не играл, - сказал он мне в свой прошлый приезд в Минск. – Не потому, что я против этой музыки. Я занимался другими вещами».


Его героем тогда был Джон Кейдж – композитор в СССР абсолютно запретный. Нас учили, что он не написал ничего, кроме трёхчастной композиции «4′33″», в которой нет ни единого звука, – музыкальный аналог «Черного квадрата» Малевича.

Любимов исполнял Кейджа в СССР, начиная с 1969 года. И параллельно играл на 

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клавесине музыку барокко. Именно в этой роли он полюбился минчанам еще в 1970-х годах.

С тех пор много воды утекло в Свислочи и Москве-реке. И уже не Кейдж, а Сильвестров и Карманов первенствуют в репертуаре Любимова. 

Нынче в память выдающегося дирижера, заслуженного артиста БССР Виталия Катаева народный артист России Алексей Любимов сыграет с камерным оркестром Концерт Ре мажор Гайдна и «Три серенады» Сильвестрова.

Кроме того, оркестр под управлением Евгения Бушкова исполнит несправедливо забытую серенаду соль минор немецкого композитора Карла Райнеке (1824-1910).

Концерт пройдет в Большом зале Белорусской филармонии. 


 
Теги: Минск
 
 
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Не хотел и не играл, - сказал он мне в свой прошлый приезд в Минск. – Не потому, что я против этой музыки. Я занимался другими вещами». Его героем тогда был Джон...
 
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