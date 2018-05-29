В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 30 мая Государственный камерный оркестр закрывает свой 50-й концертный сезон Не хотел и не играл, - сказал он мне в свой прошлый приезд в Минск. – Не потому, что я против этой музыки. Я занимался другими вещами». Его героем тогда был Джон...

Его героем тогда был Джон Кейдж – композитор в СССР абсолютно запретный. Нас учили, что он не написал ничего, кроме трёхчастной композиции «4′33″», в которой нет ни единого звука, – музыкальный аналог «Черного квадрата» Малевича.Любимов исполнял Кейджа в СССР, начиная с 1969 года. И параллельно играл наклавесине музыку барокко. Именно в этой роли он полюбился минчанам еще в 1970-х годах.С тех пор много воды утекло в Свислочи и Москве-реке. И уже не Кейдж, а Сильвестров и Карманов первенствуют в репертуаре Любимова.Нынче в память выдающегося дирижера, заслуженного артиста БССР Виталия Катаева народный артист России Алексей Любимов сыграет с камерным оркестром Концерт Ре мажор Гайдна и «Три серенады» Сильвестрова.Кроме того, оркестр под управлением Евгения Бушкова исполнит несправедливо забытую серенаду соль минор немецкого композитора Карла Райнеке (1824-1910).Концерт пройдет в Большом зале Белорусской филармонии.