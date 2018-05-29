В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России возбудили уголовное дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве «В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской...

», - проинформировали вТам отметили, что «за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков».», - говорится в сообщении СК.Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры в Киеве. Сообщается, что Бабченко, только вернувшийся с отдыха, был убит тремя выстрелами, когда возвращался из магазина.С 2017 года Бабченко жил в Украине, вел передачу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.Журналисту исполнился 41 год. У него остались жена и дочь.