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В России возбудили уголовное дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан», - проинформировали в СК.
Там отметили, что «за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков».
«Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», - говорится в сообщении СК.
Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры в Киеве. Сообщается, что Бабченко, только вернувшийся с отдыха, был убит тремя выстрелами, когда возвращался из магазина.
С 2017 года Бабченко жил в Украине, вел передачу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.
Журналисту исполнился 41 год. У него остались жена и дочь.
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«В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской...
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