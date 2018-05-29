В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США электрокар Tesla на автопилоте попал в очередную аварию Водитель Tesla получил незначительные повреждения, а вот машины в результате столкновения серьезно пострадали. ...

Водитель Tesla получил незначительные повреждения, а вот машины в результате столкновения серьезно пострадали.Электрокары Tesla на автопилоте за последнее время попали в ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом.Предыдущая авария произошла 11 мая в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), там Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину, водитель получил электрокара получил перелом лодыжки.23 марта автомобиль Tesla Model X, ехавший в беспилотном режиме, стал причиной гибели человека. Машина попала в ДТП и сгорела, водитель погиб.В Tesla заявляют, что испытываемый автопилот не может использоваться без участия человека, водитель должен держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя.