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В США электрокар Tesla на автопилоте попал в очередную аварию

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Водитель Tesla получил незначительные повреждения, а вот машины в результате столкновения серьезно пострадали.

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Электрокары Tesla на автопилоте за последнее время попали в ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Предыдущая авария произошла 11 мая в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), там Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину, водитель получил электрокара получил перелом лодыжки. 

23 марта автомобиль Tesla Model X, ехавший в беспилотном режиме, стал причиной гибели человека. Машина попала в ДТП и сгорела, водитель погиб.

В Tesla заявляют, что испытываемый автопилот не может использоваться без участия человека, водитель должен держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя.




 
 
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Водитель Tesla получил незначительные повреждения, а вот машины в результате столкновения серьезно пострадали. ...
 
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