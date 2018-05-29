|
Денежные расходы домашних хозяйств в I квартале составили в среднем около 1064 руб. в месяц – Белстат
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В том числе в городах и поселках городского типа располагаемые ресурсы составили 1211,9 руб. в месяц, в сельских населенных пунктах – 940,4.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1063,8 руб. в месяц, из которых 806,1 (75,8%) приходится на потребительские расходы.
По данным Белстата, 40,8% потребительских расходов составили траты на питание, на покупку непродовольственных товаров – 29,8%, на оплату услуг – 26,2%.
В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денежные расходы домашних хозяйств в I квартале составили в среднем около 1064 руб. в месяц – Белстат
В том числе в городах и поселках городского типа располагаемые ресурсы составили 1211,9 руб. в месяц, в сельских населенных пунктах – 940,4. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)