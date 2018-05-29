﻿ 30 мая в Художественной галерее «Беларт» открывается персональная выставка Галины Ивановой «Мой тайный сад». 21.by
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30 мая в Художественной галерее «Беларт» открывается персональная выставка Галины Ивановой «Мой тайный сад»

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Галина Иванова – дочь известных белорусских художников Григория и Наталии Ивановых. Родилась в 1984 году, закончила Белорусскую государственную академию искусств, с 2013 года член молодежной секции Белорусского союза художников. 


Главная героиня ее картин – маленькая девочка. Мы видим мир ее глазами. 


«Картины Галины погружают зрителя в волшебные миры, где сказочные замки вырастают прямо из удивительных чаш, где ангелы безмятежно спят в причудливых чайниках, где живут меланхоличный Пьеро и влюбленный Поэт, где юная девушка обязательно дождется своего принца, который приедет за ней на благородном единороге, где веселые собаки сопровождают своих хозяев в их невероятных приключениях, где родственные связи между сестрами крепки и ничто не может их разрушить... Это все – параллельная реальность, в которой каждый предмет одушевлен, а каждый персонаж имеет свое предназначение, – рассказывает куратор выставки, искусствовед Наталия Селицкая. – Это взгляд на жизнь широко открытыми глазами».

Экспозиция продлится до 13 июня.


 
 
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Галина Иванова – дочь известных белорусских художников Григория и Наталии Ивановых. Родилась в 1984 году, закончила Белорусскую государственную академию...
 
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