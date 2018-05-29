В Дрогичинском районе разыскивают ушедшую из дома школьницу, которую уже неоднократно объявляли в розыск

Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

Кстати, за последние два года школьницу многократно объявляли в республиканский розыск. Она обещала взяться за ум, но, похоже, это были только слова.

В Хомской СШ отмечают, что ученица ушла из дома буквально за несколько дней до последнего звонка. В начале июня она должна сдавать экзамены за курс базовой школы, но теперь неясно, как педагогам поступить в необычной ситуации. В учреждении образования надеются, что беглянку все-таки найдут.

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что местонахождение школьницы пока не установлено.