﻿ В Дрогичинском районе разыскивают ушедшую из дома школьницу, которую уже неоднократно объявляли в розыск . 21.by
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В Дрогичинском районе разыскивают ушедшую из дома школьницу, которую уже неоднократно объявляли в розыск

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

Кстати, за последние два года школьницу многократно объявляли в республиканский розыск. Она обещала взяться за ум, но, похоже, это были только слова.

В Хомской СШ отмечают, что ученица ушла из дома буквально за несколько дней до последнего звонка. В начале июня она должна сдавать экзамены за курс базовой школы, но теперь неясно, как педагогам поступить в необычной ситуации. В учреждении образования надеются, что беглянку все-таки найдут.

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что местонахождение школьницы пока не установлено.

 
 
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Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Документы на опекунство оформила мама Дианы,...
 
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