В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко - власти Украины заявили, что пока рано говорить, кто за этим стоит В полиции Киева считают, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия убийства. Опубликован фоторобот предполагаемого...

В полиции Киева считают, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия убийства. Опубликован фоторобот предполагаемого преступника.В то же время глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пока рано говорить о том, кто стоит за убийством. Вместе с тем он предположил, что к этому может быть причастна Россия."Еще рано говорить, кто стоит за этим. У нас есть веское основание говорить, что Россия осмеливается применять и другие тактики для дестабилизации Украины: подрывная деятельность и политические убийства", – сказал Климкин на первом в этом году заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на аналогичные примеры из прошлого, заявил, что "украинская власть обвинит в этом Россию".Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что Бабченко убит из-за своей профессиональной деятельности и гражданской позиции. Журналистика – вторая среди "мирных" профессий после шахтеров по количеству убитых и пострадавших, заявил Венедиктов, выступая на Забайкальском медиа-форуме.Аркадию Бабченко 41 год, у него остались жена и дочь. Во время службы в армии в 1995-1997 годах воевал в Чечне, а затем – в 1999 году – вернулся в Чечню контрактником.После 2000 года был военкором газеты "Московской комсомолец", корреспондентом НТВ, ТВ-6, ТВЦ, "Новой газеты", работал для Первого канала.С 2017 года Бабченко жил в Украине, вел передачу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.