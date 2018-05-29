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Встреча Лукашенко с Лавровым, соглашение о признании виз и наши трамваи в Боливии. Главное за вторник

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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. А за другими горячими новостями – в наш традиционный дайджест.


Политика

Сегодня по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. О чем шел разговор – читайте здесь.


Также Президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС. Президент также высказался о взаимодействии министерств иностранных дел Беларуси и России.

Сергей Лавров выразил тревогу по поводу активизации деятельности НАТО.


А глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров со своим российским коллегой заявил, что Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз

Министры подписали в Минске межправительственное соглашение о признании виз на время проведения чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. 


В эти дни мы наблюдаем в Италии интереснейшую развязку, которая со всей ясностью укажет нам, в какую сторону дрейфует не только итальянская, но и вся европейская политика. Стало известно, кому достался мандат на формирование итальянского правительства.



Общество

Наступает лето – пора отпусков и время выбирать место для отдыха. Чтобы вам не пришлось потратить часы, изучая популярные маршруты, предлагаем пройти простой и увлекательный тест. Он подскажет, где вам точно понравится.


Отдых отдыхом, но не стоит забывать про лихорадку Эбола в Африке, лихорадку Зико в Южной Америке и юго-восточной Азии, желтую лихорадку в Бразилии, короновирус ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, холеру в Азии, Африке, Гаити и Доминикане. А как не заразиться в отпуске, какую сделать прививку, с какими животными избегать контакта, какую пищу не употреблять – рассказали медики.


Кстати, а сколько на данный момент случаев кори зарегистрировано в нашей стране? За ответом – сюда.

Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам. Там размещали ненадлежащую рекламу.

В этом году впервые для выпускников школ проведут республиканский праздник "Последний звонок". Он пройдет 30 мая в комплексе "Минск-Арена". Мы пообщались с выпускниками, приглашенными на республиканский праздник.



Экономика

Александр Лукашенко встретился с председателем совета директоров и владельцем группы компаний "Штадлер" Петером Шпулером. Глава "Штадлера" заявил, что Боливия получит трамваи, сделанные под Минском.


По словам Шпулера, белорусских работников он рекомендует всем западным инвесторам.

Кстати, в апреле текущего года в экономике Беларуси было занято 4 млн 336,5 тысячи человек. Это значит, что безработица в апреле составила 0,5%.



Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты‍ с 1 июня.

Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ.

Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ за 2017 год.



В столице будут изменены границы города и Заводского района. Почему – читайте здесь.


Культура

В Гродно, в районе Девятовка, где снимался культовый фильм «Белые Росы», установили деревянные скульптуры героев картины: Федора Филимоновича Ходаса и его соседа Тимофея, а также собаки по кличке Валет.

Музыканты и танцоры, рыцари и народные мастера, Черный монах и Белая дама... В минувшую субботу все дороги вели в агрогородок Гольшаны, что на севере Гродненщины. Здесь в 9-й раз прошел фестиваль средневековой культуры "Гольшанский замок - 2018". Посмотрите наш яркий фоторепортаж. 


Десятый, юбилейный Международный фестиваль театров кукол был адресован взрослой аудитории. Правда, там была парочка спектаклей для детей. Все же почему так?

Раз в два года Гродно становится веселее и ярче, окрашивая старинные улочки в цвета радужного семицветика – эмблемы Фестиваля национальных культур. Вот и сейчас в ожидании гостей праздника, который стартует 1 июня, здесь уже зарождается особая атмосфера предвкушения новых впечатлений и приятных эмоций. Чего ожидать в этот раз?



Спорт

Сыграть с бадминтонным роботом, пройти квест и получить приз – Международный олимпийский день пройдет в субботу в Минске.


Наша теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос". Позже свой матч первого круга одиночного разряда завершила еще одна белоруска Арина Соболенко, которая сыграла с голландкой Кики Бертенс.

Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. 


А на что могут рассчитывать наши теннисисты на "Ролан Гаррос"?

В понедельник, 28 мая, состоялись два матча 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. За результатами – сюда.


В мире

Прокуратура начала расследование стрельбы в Льеже по статье о терроризме. 

В Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся запуск первого этапа "Южного газового коридора", по которому голубое топливо будут поставлять в Европу.


А компания Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольный напиток.

Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который столкнулся с трудностями при продлении британской визы, получил новое гражданство.


В США два журналиста погибли во время подготовки сюжета о последствиях шторма "Альберто", который обрушился на юг Соединенных штатов. А в соцсетях сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
 

Что еще почитать?

В редакцию на "горячий" телефон позвонил житель Островецкого района. Представиться он не пожелал, но подбросил отделу сельской жизни "Сельской газеты" тему для расследования: "Говорят, что в островецких лесах завелся ранее неизвестный паразит. Это не короед, он ест хвою. Чтобы уничтожить вредителя, химию планируют распылять с самолетов. Во время обработки сельчанам многих деревень Островецкого района посоветовали в лес не ходить, скот там не пасти и даже не собирать ягоды и грибы. Правда ли, что будут распылять ядовитый препарат? И, говорят, Ан-2 уже летает над Национальным парком "Нарочанский"… Наш корреспондент отправился на расследование.


С каждым годом наша страна открывает новые горизонты для туристов. Тысячи зарубежных гостей едут в Беларусь в поисках впечатлений. Посмотреть есть на что. И это не только известные достопримечательности. Узнайте, что нового и оригинального появляется в наших городах.


А вот, к примеру, Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста. Четыре года назад городок с населением 13 тысяч человек де-юре стал его городом-спутником. Вероятно, уже в ближайшие 7-8 лет население райцентра увеличится почти до 23 тысяч. Во всяком случае, это предусмотрено генпланом развития Жабинки. Но насколько это реально? Наш корреспондент побывал в городе-спутнике и присмотрелся ко всем его преимуществам.


"Хрустальные люди" – так называют пациентов с несовершенным остеогенезом. Одним генетическая мутация, ведущая к хрупкости костей, достается по наследству, у других возникает вдруг. Среди редких болезней эта – одна из самых частых. В наиболее сложных случаях переломы случаются и под тяжестью одеяла... У четырехлетнего Станислава из Бобруйска было уже 6 переломов. Вместе с его мамой Анной, активисткой недавно созданного общественного объединения "Хрупкое рядом", корреспондент "СБ" пошла вечером забирать малыша из садика.





 
Теги: Новости, Брест
 
 
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