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Встреча Лукашенко с Лавровым, соглашение о признании виз и наши трамваи в Боливии. Главное за вторник
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
. А за другими горячими новостями – в наш традиционный дайджест.
Политика
Сегодня по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. О чем шел разговор – читайте
Также Президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи Лукашенко обсудил с Лавровым
Сергей Лавров
А глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров со своим российским коллегой заявил, что Беларусь и Россия шаг за шагом
Министры подписали в Минске
В эти дни мы наблюдаем в Италии интереснейшую развязку, которая со всей ясностью укажет нам, в какую сторону дрейфует не только итальянская, но и вся европейская политика. Стало известно,
Общество
Наступает лето – пора отпусков и время выбирать место для отдыха. Чтобы вам не пришлось потратить часы, изучая популярные маршруты, предлагаем пройти простой и увлекательный тест. Он подскажет,
Отдых отдыхом, но не стоит забывать про лихорадку Эбола в Африке, лихорадку Зико в Южной Америке и юго-восточной Азии, желтую лихорадку в Бразилии, короновирус ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, холеру в Азии, Африке, Гаити и Доминикане. А
Кстати, а сколько на данный момент случаев кори зарегистрировано в нашей стране? За ответом –
Мининформ
В этом году впервые для выпускников школ проведут республиканский праздник "Последний звонок". Он пройдет 30 мая в комплексе "Минск-Арена". Мы
Экономика
Александр Лукашенко
По словам Шпулера, белорусских работников он
Кстати, в апреле текущего года в экономике Беларуси было занято 4 млн 336,5 тысячи человек. Это значит, что
Беларусь
Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе
Национальный аэропорт Минск
В столице будут изменены границы города и Заводского района. Почему – читайте
Культура
В Гродно, в районе Девятовка, где снимался культовый фильм «Белые Росы»,
Музыканты и танцоры, рыцари и народные мастера, Черный монах и Белая дама... В минувшую субботу все дороги вели в агрогородок Гольшаны, что на севере Гродненщины. Здесь в 9-й раз прошел фестиваль средневековой культуры "Гольшанский замок - 2018". Посмотрите
Десятый, юбилейный Международный фестиваль театров кукол был адресован взрослой аудитории. Правда, там была парочка спектаклей для детей.
Раз в два года Гродно становится веселее и ярче, окрашивая старинные улочки в цвета радужного семицветика – эмблемы Фестиваля национальных культур. Вот и сейчас в ожидании гостей праздника, который стартует 1 июня, здесь уже зарождается особая атмосфера предвкушения новых впечатлений и приятных эмоций.
Спорт
Сыграть с бадминтонным роботом, пройти квест и получить приз – Международный олимпийский день
Наша теннисистка Александра Саснович
Белорусский теннисист Илья Ивашко
А на что
В понедельник, 28 мая, состоялись два матча 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. За результатами –
В мире
Прокуратура начала расследование
В Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся запуск первого этапа "Южного газового коридора", по которому голубое топливо будут поставлять в Европу.
А компания Coca-Cola
Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который столкнулся с трудностями при продлении британской визы,
В США два журналиста
Что еще почитать?
В редакцию на "горячий" телефон позвонил житель Островецкого района. Представиться он не пожелал, но подбросил отделу сельской жизни "Сельской газеты" тему для расследования: "Говорят, что в островецких лесах завелся ранее неизвестный паразит. Это не короед, он ест хвою. Чтобы уничтожить вредителя, химию планируют распылять с самолетов. Во время обработки сельчанам многих деревень Островецкого района посоветовали в лес не ходить, скот там не пасти и даже не собирать ягоды и грибы. Правда ли, что будут распылять ядовитый препарат? И, говорят, Ан-2 уже летает над Национальным парком "Нарочанский"… Наш корреспондент
С каждым годом наша страна открывает новые горизонты для туристов. Тысячи зарубежных гостей едут в Беларусь в поисках впечатлений. Посмотреть есть на что. И это не только известные достопримечательности. Узнайте, что
А вот, к примеру, Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста. Четыре года назад городок с населением 13 тысяч человек де-юре стал его городом-спутником. Вероятно, уже в ближайшие 7-8 лет население райцентра увеличится почти до 23 тысяч. Во всяком случае, это предусмотрено генпланом развития Жабинки. Но насколько это реально? Наш корреспондент побывал в городе-спутнике и
"Хрустальные люди" – так называют пациентов с несовершенным остеогенезом. Одним генетическая мутация, ведущая к хрупкости костей, достается по наследству, у других возникает вдруг. Среди редких болезней эта – одна из самых частых. В наиболее сложных случаях переломы случаются и под тяжестью одеяла... У четырехлетнего Станислава из Бобруйска было уже 6 переломов. Вместе с его мамой Анной, активисткой недавно созданного общественного объединения "Хрупкое рядом", корреспондент "СБ"
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Встреча Лукашенко с Лавровым, соглашение о признании виз и наши трамваи в Боливии. Главное за вторник
. А за другими горячими новостями – в наш традиционный дайджест. Политика Сегодня по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор...
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