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В Москве до конца года появятся еще 15 станций метро
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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По словам Марата Хуснуллина, к 2025 году протяженность линии метрополитена увеличится практически вдвое. Изначально, по словам заммэра Москвы, в планах было увеличить протяженность только на 30%.
- У нас очень удачно прошел проект МЦК. Сейчас мы активно строим Большую кольцевую линию. Это самая большая кольцевая в мире: почти 70 км, 31 станция.
Мэр Москвы, по словам Хуснуллина, поставил новую задачу – сделать новый транспортный каркас на базе железных дорог полностью интегрированным с метро и с улично-дорожной сетью.
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Фото ТАСС 2018 год в Москве объявлен Годом метро. По словам Хуснуллина, по плану за год нужно сдать 24 станции, из которых уже сданы 9 станций, 3 депо, 1...
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