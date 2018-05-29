Фото ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве до конца года появятся еще 15 станций метро Фото ТАСС 2018 год в Москве объявлен Годом метро. По словам Хуснуллина, по плану за год нужно сдать 24 станции, из которых уже сданы 9 станций, 3 депо, 1...

2018 год в Москве объявлен Годом метро. По словам Хуснуллина, по плану за год нужно сдать 24 станции, из которых уже сданы 9 станций, 3 депо, 1 вестибюль.По словам Марата Хуснуллина, к 2025 году протяженность линии метрополитена увеличится практически вдвое. Изначально, по словам заммэра Москвы, в планах было увеличить протяженность только на 30%.Мэр Москвы, по словам Хуснуллина, поставил новую задачу – сделать новый транспортный каркас на базе железных дорог полностью интегрированным с метро и с улично-дорожной сетью.