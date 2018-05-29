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2 июня проведут акцию по очистке озера Нарочь

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Участники акции обустроят турстоянку "Лагерь", расположенную в десяти километрах юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема в 700 метрах к югу от деревни Гатовичи. Поучаствовать в акции может любой желающий.

Формат сможет определить каждый для себя: погрузиться с аквалангом (только сертифицированные дайверы), убрать прибрежную территорию, морально поддержать или помочь с организацией.

Для детей проведут конкурс на лучший рисунок на тему "Берегите природу".

Победителей наградят организаторы и спонсоры. А номинаций будет предостаточно: "Самый юный участник", "Самое большое количество мусора под водой и на суше", "Самая интересная находка под водой", "Самая интересная находка на берегу", "Смешная находка", "Самый крупный трофей", "Самый активный участник на берегу", "Самый активный участник под водой", "Самый интересный детский рисунок". Закончит вечер общий пикник.

Акцию проводит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с Мядельским райисполкомом. Она проходит в рамках экологической кампании "Обустроим малую родину". 



 
 
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Участники акции обустроят турстоянку "Лагерь", расположенную в десяти километрах юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема в 700 метрах к югу от деревни...
 
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