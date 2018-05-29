В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника (видео) Видео засняли во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс". Истребители продемонстрировали боевой разворот и "атаковали" условного противника на...

Видео засняли во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс". Истребители продемонстрировали боевой разворот и "атаковали" условного противника на земле.Самолетами управляли летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель 5-го поколения, который создали с применением технологий малозаметности. Он может вести бой с любыми истребителями противника и целями - наземными и надводными.Благодаря бортовому радиоэлектронному оборудованию, Су-57 может передавать полученную информацию другим самолетам, комплексам ПВО.