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Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника (видео)
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Видео засняли во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс". Истребители продемонстрировали боевой разворот и "атаковали" условного противника на земле.
Самолетами управляли летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель 5-го поколения, который создали с применением технологий малозаметности. Он может вести бой с любыми истребителями противника и целями - наземными и надводными.
Благодаря бортовому радиоэлектронному оборудованию, Су-57 может передавать полученную информацию другим самолетам, комплексам ПВО.
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Видео засняли во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс". Истребители продемонстрировали боевой разворот и "атаковали" условного противника на...
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