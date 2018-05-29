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В соцсетях сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сказано в сообщении.
Украинская полиция
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