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В соцсетях сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото РИА

Эту новость, по словам журналистки «Громадського радио» Ирины Ромалийской, подтвердил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Она опубликовала эту информацию у себя в Фейсбуке.

«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сказано в сообщении.

Украинская полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста.




 
Теги: Новости
 
 
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Фото РИА Эту новость, по словам журналистки «Громадського радио» Ирины Ромалийской, подтвердил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Она...
 
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