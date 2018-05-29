В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ пробуют бороться с курением посредством выдувания мыльных пузырей — В социальных сетях вуза развернулась антитабачная акция: студенты и сотрудники бросают друг другу вызов отказаться от сигареты в пользу выдувания мыльных...

— рассказали SB.BY в пресс-службе вуза.В БГУ отмеают, что за несколько дней акции необычное предложение нашло немало сторонников, вызов брошен даже руководству БГУ. Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич, также принявший участие в челлендже, настроен оптимистично:Кстати, инициатива проведения акции принадлежит управлению воспитательной работы с молодежью БГУ. Здесь полагают, что проведение подобных мероприятий привлечет внимание к проблемам табакокурения, повысит осведомленность людей о последствиях вредной привычки и мобилизует усилия всех заинтересованных в борьбе с ней.Всемирный день без табака проводится ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель — акцентирование внимание общественности на рисках для здоровья, сопутствующих употреблению табака, и пропаганда действенных мер по искоренению вредной привычки. В нашей стране в эти дни проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».Результаты проведенного в Беларуси в 2016-2017 годах STEPS-исследования (было опрошено более 6.000 человек в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов) свидетельствуют о том, что в стране курит 48,3% мужчин и 12,6% женщин. Самая многочисленная группа курильщиков — в возрасте 30-44 года. По статистике, семеро из десяти взрослых обращают внимание на антитабачную информацию на телевидении или радио, а четверо из десяти думали бросить курить из-за предупреждающих надписей на пачках сигарет. 56% населения Беларуси не курило никогда.