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«Вел себя не совсем адекватно». В Минске наркосбытчик притворялся невменяемым, чтобы избежать ответственности

30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной и полимерный пакетик с двумя граммами мефедрона. Кроме того, сотрудники милиции нашли у этого сбытчика наркотиков банковскую платежную карточку WebMoney, на которую ему начислялась «зарплата», ноутбук с перепиской между ним и администратором интернет-магазина, фасовочные пакеты, изоленту и весы.

Корреспонденту sb.by об этом рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина: 

— Когда этого мужчину задерживали, он говорил, что страдает шизофренией, и вообще вел себя не совсем адекватно. Впрочем, как выяснилось, таким образом он хотел избежать ответственности. По итогам судебно-психиатрической экспертизы фигурант дела признан вменяемым. Отмечу, что в феврале нынешнего года его уже задерживали по подозрению в распространении наркотиков. Правда, тогда он делал пробные закладки, в которых были не наркотики, а таблетки анальгина. Таковым было требование при устройстве в интернет-магазин.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкции — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Фото: guvd.gov.by


 
Теги: Минск
 
 
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При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP,...
 
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