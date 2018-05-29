В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вел себя не совсем адекватно». В Минске наркосбытчик притворялся невменяемым, чтобы избежать ответственности При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP,...

При нем обнаружили 0,15 грамма марихуаны. По месту его жительства найдено и изъято 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной и полимерный пакетик с двумя граммами мефедрона. Кроме того, сотрудники милиции нашли у этого сбытчика наркотиков банковскую платежную карточку WebMoney, на которую ему начислялась «зарплата», ноутбук с перепиской между ним и администратором интернет-магазина, фасовочные пакеты, изоленту и весы.Корреспонденту sb.by об этом рассказалаВозбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкции — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.Фото: