В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лиозно и Браславе поймали браконьеров – ущерб оценили в 38 тыс. рублей Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова: – В ночь на 24 мая 34-летний житель деревни Добромысли ...

Подробности рассказалаСети использовали и трое местных жителей в ночь на 26 мая на озере Дривяты Браславского района. Улов составил 27 лещей, 26 линей, 4 судака, 1 золотой и 2 серебряных карася, 1 щуку и 13 окуней. Ущерб – более 20,9 тысячи рублей.Всех браконьеров задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира с уловом и сетями.