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В Лиозно и Браславе поймали браконьеров – ущерб оценили в 38 тыс. рублей
30.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:
– В ночь на 24 мая 34-летний житель деревни Добромысли Лиозненского района с помощью ставных сетей, которые являются запрещенными орудиями лова, поймал на местном водохранилище 18 лещей, 18 золотых и 3 серебряных карася, 5 окуней, 9 линей, 8 особей плотвы. Общая сумма причиненного окружающей среде вреда превысила 17 тысяч рублей.
Сети использовали и трое местных жителей в ночь на 26 мая на озере Дривяты Браславского района. Улов составил 27 лещей, 26 линей, 4 судака, 1 золотой и 2 серебряных карася, 1 щуку и 13 окуней. Ущерб – более 20,9 тысячи рублей.
Всех браконьеров задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира с уловом и сетями.
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Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова: – В ночь на 24 мая 34-летний житель деревни Добромысли ...
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