Уважаемые жители Кобринского района!
2 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Кобринского районного исполнительного комитета Парфенюк Валентиной Станиславовной, телефон 8(01642)2-19-00.
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2 июня состоится «прямая телефонная линия» с Парфенюк Валентиной Станиславовной
30.05.2018 — Разное | Кобринский вестник
Уважаемые жители Кобринского района!
2 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Кобринского районного исполнительного комитета Парфенюк Валентиной Станиславовной, телефон 8(01642)2-19-00.
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2 июня состоится «прямая телефонная линия» с Парфенюк Валентиной Станиславовной
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