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Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда БРСМ

30.05.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда БРСМ
 30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что молодежь, олицетворяя будущее, является мощной силой, способствующей социальному и экономическому развитию страны.

«БРСМ объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа», — говорится в приветствии.

Президент обратил внимание, что реализуемые Белорусским республиканским союзом молодежи проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли. «Уверен, результатом съезда станут новые идеи и перспективные проекты, объединяющие молодежь», — подчеркнул глава государства.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-napravil-privetstvie-uchastnikam-43-go-sjezda-brsm-304713-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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 30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда общественного объединения «Белорусский...
 
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