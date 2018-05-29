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Последний звонок для выпускников прозвенит сегодня в школах Беларуси

30.05.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Последний звонок для выпускников прозвенит сегодня в школах Беларуси
 30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников прозвенит сегодня в школах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Впервые в этом году будет проведен республиканский праздник «Последний звонок». Он пройдет сегодня в комплексе «Минск-Арена». В нем примут участие выпускники 11-х классов Минска. На республиканский праздник приглашены также обучающиеся из регионов — по 100 лучших выпускников со всех областей. 600 выпускников прибудут из Минской области.

В Минске последний звонок прозвенит более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 пройдут во всех школах. Для девятиклассников до 21.00 организуют различные досуговые мероприятия, экскурсионные программы.

В связи с проведением последних звонков будет ограничена продажа алкогольных напитков. Учебный год завершается 31 мая.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/poslednij-zvonok-dlja-vypusknikov-prozvenit-segodnja-v-shkolah-belarusi-304717-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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 30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников прозвенит сегодня в школах Беларуси, сообщает БЕЛТА. Впервые в этом году будет проведен...
 
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