​Дополнительные автобусы и троллейбусы пустят в Минске по случаю «Последнего звонка» у выпускников школ

Для удобства выпускников в Минске сегодня пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Количество транспорта увеличат в районе «Минск-Арены».

Чтобы всё прошло спокойно, сотрудники милиции взяли под усиленный контроль места массового скопления молодёжи, а магазины ограничили продажу алкоголя.