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Дополнительные автобусы и троллейбусы пустят в Минске по случаю «Последнего звонка» у выпускников школ
Для удобства выпускников в Минске сегодня пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Количество транспорта увеличат в районе «Минск-Арены».
Чтобы всё прошло спокойно, сотрудники милиции взяли под усиленный контроль места массового скопления молодёжи, а магазины ограничили продажу алкоголя.
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Дополнительные автобусы и троллейбусы пустят в Минске по случаю «Последнего звонка» у выпускников школ
Количество транспорта увеличат в районе «Минск-Арены».
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