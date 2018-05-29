​«Последний звонок-2018»: окончание школы отпразднуют более 55 тысяч одиннадцатиклассников

Торжественный и волнительный день сегодня у тысяч белорусских выпускников. По всей стране пройдут линейки по случаю окончания учебного года.

Традиционный вальс, воздушные шары в небе и, конечно, первоклассницы с колокольчиком. В этом году по всей стране со школой прощаются более 55 тысяч одиннадцатиклассников. Лучших из них пригласили на Республиканский «Последний звонок». Центром праздника станет «Минск-Арена», а вечером выпускной завершится большим концертом. Однако расслабиться можно ненадолго. Первые экзамены – уже в конце этой недели.