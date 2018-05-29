​Арт-объект открыли в Минске ко Дню ветеранов таможенной службы

Новая достопримечательность появилась в Минске. Ко Дню ветеранов таможенной службы в столице представили арт-объект – ключ-кадуцей.

Металлическая стела установлена на улице Могилёвской. Ключ – это важный элемент геральдики, он используется таможенными службами многих стран мира. Символизирует ворота страны, единство и экономическую безопасность.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: «Результаты нашей работы говорят сами за себя. За четыре месяца текущего года мы собрали на 315 миллионов долларов больше, чем в прошлом. Это говорит и о работе экономики, и о качестве работы таможенных служащих».

Ещё один проект таможенной службы – почтовый. Символическое гашение конверта специальным штампом состоялось накануне. В этот день, ровно сто лет назад вышел Декрет Совета народных комиссаров, ставший точкой отсчёта советской таможенной службы.