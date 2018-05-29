Сома выпустите в воду





С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области устанавливается запрет на вылов сома обыкновенного.

Это связано с нерестом рыбы, который наступает после того, как вода прогреется до 16 градусов.



Добыча сома во время действия запрета грозит штрафом за каждую особь до 12 базовых величин (294 рубля), пояснили в Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.



Если вам случайно попался сом, то живым выпустите его обратно в воду.



Марина ЯНЮК.