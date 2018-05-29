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Сома выпустите в воду

30.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Сома выпустите в воду

С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области устанавливается запрет на вылов сома обыкновенного.

 

Это связано с нерестом рыбы, который наступает после того, как вода прогреется до 16 градусов.


Добыча сома во время действия запрета грозит штрафом за каждую особь до 12 базовых величин (294 рубля), пояснили в Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.


Если вам случайно попался сом, то живым выпустите его обратно в воду.

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области устанавливается запрет на вылов сома обыкновенного.
 
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