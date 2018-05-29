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Сома выпустите в воду
30.05.2018 — Разное | Свислочская газета
С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области устанавливается запрет на вылов сома обыкновенного.
Это связано с нерестом рыбы, который наступает после того, как вода прогреется до 16 градусов.
Марина ЯНЮК.
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С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области устанавливается запрет на вылов сома обыкновенного.
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