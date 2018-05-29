3D, роботы и электрокары: в Минске открылся форум новых технологий

Новые технологии и привлечение инвестиций стали главными темами промышленного форума, который открылся в Минске, сообщает «МИР 24». Среди его участников -компании из Европы и Азии.

На выставке в рамках форума представлены новые промышленные технологии. Посетителям покажут 3D-принтеры, авиакосмические приборы, робототехнику, разработки в сфере искусственного интеллекта. В экспозиции и продукция белорусского автопрома – электромобили, современный транспорт, автокомпоненты.