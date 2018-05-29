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3D, роботы и электрокары: в Минске открылся форум новых технологий
30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новые технологии и привлечение инвестиций стали главными темами промышленного форума, который открылся в Минске, сообщает «МИР 24». Среди его участников -компании из Европы и Азии.
На выставке в рамках форума представлены новые промышленные технологии. Посетителям покажут 3D-принтеры, авиакосмические приборы, робототехнику, разработки в сфере искусственного интеллекта. В экспозиции и продукция белорусского автопрома – электромобили, современный транспорт, автокомпоненты.
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В экспозиции выставки в рамках форума и продукция белорусского автопрома.
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