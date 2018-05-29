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3D, роботы и электрокары: в Минске открылся форум новых технологий

30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новые технологии и привлечение инвестиций стали главными темами промышленного форума, который открылся в Минске, сообщает «МИР 24». Среди его участников -компании из Европы и Азии.

На выставке в рамках форума представлены новые промышленные технологии. Посетителям покажут 3D-принтеры, авиакосмические приборы, робототехнику, разработки в сфере искусственного интеллекта. В экспозиции и продукция белорусского автопрома – электромобили, современный транспорт, автокомпоненты.

«Нужно быть чрезвычайно конкурентным, надо иметь продукт с великолепными характеристиками, параметрами, надежностью. И в то же время иметь достаточно низкую себестоимость, а значит, конкурентоспособные цены. А это немыслимо без постоянных инноваций, инвестиций и так далее», – сказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.



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Теги: Минск
 
 
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В экспозиции выставки в рамках форума и продукция белорусского автопрома.
 
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