Акцию по очистке озера Нарочь проведут 2 июня

Участники мероприятия займутся обустройством туристической стоянки «Лагерь» в 10 километрах юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема (700 метров от деревни Гатовичи). Присоединиться к кампании могут все желающие.

- Формат определяет каждый по силам и желанию - погружение с аквалангом (под воду идут только сертифицированные дайверы), уборка прибрежной территории, моральная поддержка и организационная помощь. Также состоится конкурс для детей на лучший рисунок на тему «Берегите природу», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Победителей ждут призы от организаторов и спонсоров, а также памятные дипломы. Завершится вечер общим пикником.

Акцию проводит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Мядельским райисполкомом.