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Акцию по очистке озера Нарочь проведут 2 июня

30.05.2018 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Акцию по очистке озера Нарочь проведут 2 июня
Фото из открытых источников

Участники мероприятия займутся обустройством туристической стоянки «Лагерь» в 10 километрах юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема (700 метров от деревни Гатовичи). Присоединиться к кампании могут все желающие. 

Акцию по очистке озера Нарочь проведут 2 июня Можно ли купаться в Нарочи?

- Формат определяет каждый по силам и желанию - погружение с аквалангом (под воду идут только сертифицированные дайверы), уборка прибрежной территории, моральная поддержка и организационная помощь. Также состоится конкурс для детей на лучший рисунок на тему «Берегите природу», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Победителей ждут призы от организаторов и спонсоров, а также памятные дипломы. Завершится вечер общим пикником. 

Акцию проводит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Мядельским райисполкомом.

 
 
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На озере Нарочь пройдет экологическая акция, посвященная Международному дню очистки водоемов.
 
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