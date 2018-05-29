30 мая. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999 г.).

Перу - Национальный день картофеля (Перу считается родиной картофеля, его в стране более 3 тыс. видов).

ПРИМЕТЫ:

Евдокия Свистунья. Луна в дождь - к мокрому лету, северный ветер - к холодному лету.

РОДИЛИСЬ:

1846 Карл Петер ФАБЕРЖЕ, знаменитый ювелир, впервые соединил пасхальное яйцо с ювелирным украшением. Всего по императорскому заказу им было создано 54 яйца, до нашего времени сохранились 45 яиц. В 2004 году бизнесмен Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ купил коллекцию пасхальных яиц Фаберже за 100 млн долларов и вернул их в Россию.

Карл Петер ФАБЕРЖЕ, знаменитый ювелир, впервые соединил пасхальное яйцо с ювелирным украшением. Всего по императорскому заказу им было создано 54 яйца, до нашего времени сохранились 45 яиц. В 2004 году бизнесмен Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ купил коллекцию пасхальных яиц Фаберже за 100 млн долларов и вернул их в Россию. 1926 Кристина ЙОРГЕНСЕН (урождённый Джордж Уильям ЙОРГЕНСЕН), американец, имя которого в начале 50-х прошлого века было в заголовках всех газет мира. Первый человек, которому сделали успешную операцию по изменению пола. Сегодня это уже никого не удивляет, и такой человек может даже победить на конкурсе «Евровидение» (как, например, Дана Интернешнл из Израиля в 1998 году).

Кристина ЙОРГЕНСЕН (урождённый Джордж Уильям ЙОРГЕНСЕН), американец, имя которого в начале 50-х прошлого века было в заголовках всех газет мира. Первый человек, которому сделали успешную операцию по изменению пола. Сегодня это уже никого не удивляет, и такой человек может даже победить на конкурсе «Евровидение» (как, например, Дана Интернешнл из Израиля в 1998 году). 1934 Алексей Архипович ЛЕОНОВ, российский космонавт. Впервые в мире вышел в открытое космическое пространство и удалился от корабля на расстояние до 5 м, проведя в открытом космосе 12 минут (1965).

Алексей Архипович ЛЕОНОВ, российский космонавт. Впервые в мире вышел в открытое космическое пространство и удалился от корабля на расстояние до 5 м, проведя в открытом космосе 12 минут (1965). 1937 Александр Сергеевич ДЕМЬЯНЕНКО, российский актёр, исполнитель роли Шурика. Малоизвестный факт: одним из претендентов на эту роль был Евгений ПЕТРОСЯН.

Александр Сергеевич ДЕМЬЯНЕНКО, российский актёр, исполнитель роли Шурика. Малоизвестный факт: одним из претендентов на эту роль был Евгений ПЕТРОСЯН. 1953 Роксана Рудековна БАБАЯН, российская певица, жена актёра Михаила ДЕРЖАВИНА. Родилась в Ташкенте. Бабаян - это фамилия её матери, по отцу она МУКУРДУМОВА. Бабаян является президентом Российской лиги защиты бездомных животных.

Роксана Рудековна БАБАЯН, российская певица, жена актёра Михаила ДЕРЖАВИНА. Родилась в Ташкенте. Бабаян - это фамилия её матери, по отцу она МУКУРДУМОВА. Бабаян является президентом Российской лиги защиты бездомных животных. 1964 Арина Аяновна ШАРАПОВА, российская телеведущая. В детстве хотела стать школьной учительницей. Стала мамой в 19 лет.

Арина Аяновна ШАРАПОВА, российская телеведущая. В детстве хотела стать школьной учительницей. Стала мамой в 19 лет. 1980 Стивен Джордж ДЖЕРРАРД, английский футболист. Уникальный случай - всю карьеру (до 2015 года) он провёл в одном клубе - «Ливерпуль». Рост 183 см, вес 84 кг. Женат на модели Алекс КУРРАН, у них три дочери.

Стивен Джордж ДЖЕРРАРД, английский футболист. Уникальный случай - всю карьеру (до 2015 года) он провёл в одном клубе - «Ливерпуль». Рост 183 см, вес 84 кг. Женат на модели Алекс КУРРАН, у них три дочери. 1981 Мария Владимировна БЕРСЕНЕВА (в дев. ШИПОВА), российская актриса (сериал «Маргоша»). Разведена, сын Никита от первого брака.

Мария Владимировна БЕРСЕНЕВА (в дев. ШИПОВА), российская актриса (сериал «Маргоша»). Разведена, сын Никита от первого брака. 1988 Никита Михайлович ЕФРЕМОВ, российский актёр, сын актёра Михаила Ефремова.

СОБЫТИЯ: