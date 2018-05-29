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30 мая. События и люди

30.05.2018 05:50 — Разное | Аргументы и факты  
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30 мая. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999 г.).

Перу -  Национальный день картофеля (Перу считается родиной картофеля, его в стране более 3 тыс. видов).

ПРИМЕТЫ:

Евдокия Свистунья. Луна в дождь - к мокрому лету, северный ветер - к холодному лету.

РОДИЛИСЬ:

  • 1846 Карл Петер ФАБЕРЖЕ, знаменитый ювелир, впервые соединил пасхальное яйцо с ювелирным украшением. Всего по императорскому заказу им было создано 54 яйца, до нашего времени сохранились 45 яиц. В 2004 году бизнесмен Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ купил коллекцию пасхальных яиц Фаберже за 100 млн долларов и вернул их в Россию.
  • 1926 Кристина ЙОРГЕНСЕН (урождённый Джордж Уильям ЙОРГЕНСЕН), американец, имя которого в начале 50-х прошлого века было в заголовках всех газет мира. Первый человек, которому сделали успешную операцию по изменению пола. Сегодня это уже никого не удивляет, и такой человек может даже победить на конкурсе «Евровидение» (как, например, Дана Интернешнл из Израиля в 1998 году).
  • 1934 Алексей Архипович ЛЕОНОВ, российский космонавт. Впервые в мире вышел в открытое космическое пространство и удалился от корабля на расстояние до 5 м, проведя в открытом космосе 12 минут (1965).
  • 1937 Александр Сергеевич ДЕМЬЯНЕНКО, российский актёр, исполнитель роли Шурика. Малоизвестный факт: одним из претендентов на эту роль был Евгений ПЕТРОСЯН.
  • 1953 Роксана Рудековна БАБАЯН, российская певица, жена актёра Михаила ДЕРЖАВИНА. Родилась в Ташкенте. Бабаян - это фамилия её матери, по отцу она МУКУРДУМОВА. Бабаян является президентом Российской лиги защиты бездомных животных.
  • 1964 Арина Аяновна ШАРАПОВА, российская телеведущая. В детстве хотела стать школьной учительницей. Стала мамой в 19 лет.
  • 1980 Стивен Джордж ДЖЕРРАРД, английский футболист. Уникальный случай - всю карьеру (до 2015 года) он провёл в одном клубе - «Ливерпуль». Рост 183 см, вес 84 кг. Женат на модели Алекс КУРРАН, у них три дочери.
  • 1981 Мария Владимировна БЕРСЕНЕВА (в дев. ШИПОВА), российская актриса (сериал «Маргоша»). Разведена, сын Никита от первого брака.
  • 1988 Никита Михайлович ЕФРЕМОВ, российский актёр, сын актёра Михаила Ефремова.

СОБЫТИЯ:

  • 1431 В Руане за ересь сожгли на костре Жанну д’АРК.
  • 1896 Трагедия на Ходынском поле в Москве. Во время народных гуляний по случаю коронации НИКОЛАЯ II в давке, по официальным данным, погибли 1389 человек, около 1500 получили тяжёлые увечья. По неофициальным - пострадали до 20 тыс. человек. После этого российский император получил прозвище Кровавый.
  • 1979 В Лондоне прошёл самый массовый детский утренник - в нём приняли участие 160 тыс. детей.
  • 1982 Возле Флориды поймали самую большую в мире рыбу-молот - весом 450 кг.
  • 1999 В Минске в подземном переходе станции метро «Немига» во время праздника пива в результате давки погибли 54 человека.
  • 2003 Состоялся последний полет авиалайнера «Конкорд».
 
Теги: Минск
 
 
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Карл Петер ФАБЕРЖЕ, Алексей ЛЕОНОВ, Александр ДЕМЬЯНЕНКО, Арина ШАРАПОВА и другие.
 
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