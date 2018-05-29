Новые правила на дорогах





С 31 января текущего года в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях действует ряд изменений, касающихся правонарушений на дорогах. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Теперь нет ответственности за правонарушения, в случае обоюдного согласия на заполнения «европротокола». Но следует обратить внимание, что сумма, которая может быть получена в страховых организациях, ограничена 400 евро. Согласно законодательству в этом случае обращаться в ГАИ не нужно. Следует также аккуратно заполнять бланк. Заполнение бланка «европротокола» с любыми нарушениями может быть не принято страховщиками.

В случае заполнения участниками ДТП «европротокола», ГАИ не начинает проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, как на месте происшествия, так и при последующем обращении одного из участников ДТП с просьбой провести дополнительную проверку.

В случае упрощённого ведения административного процесса (когда лицо признало себя виновным в совершении правонарушения и выразило согласие на применение к нему административного взыскания без составления протокола) сотрудником ГАИ выносится постановление, которое вступает в законную силу с момента его вынесения. Уплата штрафа при упрощённом административном процессе может быть оплачена в течение 30 дней. Раньше это требовалось сделать в течение пяти дней. Однако, если по истечении 30 дней штраф не будет оплачен, придётся дополнительно платить ещё 2 базовые величины. При нарушении правил дорожного движения, за которые в соответствии с КоАП Республики Беларусь может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами, у водителя изымается только водительское удостоверение, взамен которого выдаётся временное разрешение на право управления, талон предупреждения к водительскому удостоверению изыматься не будет. Статья 18.18 КоАП РБ упразднена. Она предусматривала санкции за отсутствие документов во время эксплуатации транспортных средств. Однако при невыполнении требований сотрудника ГАИ передать для проверки документы, предусмотренные правилами дорожного движения, водитель может быть привлечён к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь. Поэтому документы лучше иметь и предъявить инспектору. Внесены изменения в ч.10 ст.18.14 (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения). Абзац первый ч.10 ранее звучал так: «Действия, предусмотренные частями 1-9 настоящей статьи, повлёкшие создание аварийной обстановки», а в новой редакции дополнен словами «либо совершённые лицом, не имеющим права управления транспортным средством». Статья 18.19 КоАП: если в течение года вас задержали более одного раза за управление без прав, то суд может вынести приговор о дополнительном наказании — административном аресте. Статья 18.20 касается обязательного страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств. Теперь за эксплуатацию техники без страховки — штраф от 3 до 5 базовых величин. Тоже для ИП или юрлица обойдётся в 10-15 базовых величин. Эксплуатация без страховки + ДТП — от 5 до 10 базовых величин; для ИП или юрлица — от 15 до 20 базовых величин. Тем водителям, чьи транспортные средства зарегистрированы за пределами Республики Беларусь, за отсутствие страховки придётся раскошелиться на сумму от 10 до 20 базовых величин. Статья 18.17 КоАП в новой редакции предусматривает за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения, штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или лишение прав до 2 лет. За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, — штраф в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.

Валерий АНТОНОВ, старший инспектор по административной практике отделения ГАИ Ветковского РОВД.