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"Я никогда не была замужем - вот потому и жива". 106-летняя женщина открыла причину своего долголетия

30.05.2018 08:39 — Разное | Tut.by  
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Мэдлин Дай в этом году отметила 106-й день рождения, не растеряв чувства юмора и остроумия: «Секрет моей долгой жизни в том, что у меня никогда не было романов» — поделилась британка с изданием The Mirror. Впрочем, возможно, она не шутит: Мэдлин утверждает, что ее никогда не интересовали свидания с мужчинами, а первый раз она заглянула в паб из любопытства… когда ей исполнилось 90 лет.


twitter.com/DailyMirror

Мэдлин родилась в городе Хели, графстве Саут-Йоркшир, в 1912 году: в тот же год затонул «Титаник».

Ее отец Эрнест погиб во время Первой мировой войны, и большую часть своей жизни она прожила со своей матерью Мэри и сестрой Аурали. Всю жизнь Мэдлин проработала переплетчицей, а еще увлекалась садоводством и вязанием.

До 103 лет Мэдлин жила одна и сама могла о себе позаботиться: ее 80-летняя племянница Диана отмечает, что тетя сама готовила себе еду (в ЗОЖе Мэдлин не заподозришь: среди ее любимых блюд  — жареные стейки и картофель), купалась и держала дом в чистоте.


twitter.com/DailyMirror / Мэдлин в молодости

— Тетя очень независимая личность, — рассказывает Диана. — Она все предпочитает делать сама. Когда ей было 103 года, она попросила меня перевесить шторы в ее спальне — заменить на новые. Я сказала, что сделаю это завтра, когда снова приду ее навестить…

На завтра она встретила меня фразой: «Ну и как тебе мои шторы?». Она повесила их сама! Для этого ей пришлось спуститься в подвал, а потом подняться со шторами в спальню по лестнице.

Несмотря на то, что с недавнего времени Мэдлин все-таки переехала в дом ухода за пожилыми людьми, она остается активной: ей нравится красиво одеваться (и она делает это сама!), гуляет без палочки и вовсю общается с другими жителями дома. В свой 106-й день рождения она устроила вечеринку для новых друзей и своей семьи.


twitter.com/DailyMirror / Мэдлин родилась в тот год, когда затонул «Титаник»…

Благодаря известности, которую ей принесла долгая жизнь, Мэдлин удалось найти близких людей, связь с которыми прервалась еще во время войны. После публикаций в СМИ к 105-летию Мэдлин ее нашли двое друзей: они потеряли друг друга во время «Лондонского блица» (бомбардировка Великобритании, которая продолжалась с сентября 40-го по май 41-го года). Мэдлин и ее товарищи не видели друг друга больше 70 лет, но она признается, что при встрече им удалось отбросить эти годы и вспомнить свою молодость: то, как они поддерживали друг друга, вместе спасаясь от нацистских бомб в тесном подвале.

Видимо, с этой поры Мэдлин научилась никогда не терять присутствие духа и, по возможности, избегать любых стрессов в мирное время: «Муж? Зачем мне эти стрессы! Я никогда не была замужем — вот потому и жива!» — смеется долгожительница.

 
 
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Мэдлин Дай отличается не только выдающимся возрастом, но и отменным чувством юмора. Она уверена: нет мужчин - нет стресса!
 
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