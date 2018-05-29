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В результате попутного столкновения на Варшавском шоссе пострадала женщина-пассажир
30.05.2018 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
29.05.2018 около 07:40 часов 26-летняя жительница г.Бреста, управляла автомобилем марки«Сааб» и двигалась по Варшавскому шоссе г.Бреста, в направлении от ул.Махновича к ул.Ковельской.
Перед перекрестком, где организовано круговое движение, водитель совершила столкновение с автомобилем марки«Ауди А-4», под управлением 35-летней жительницы д.Каменица-Журавецкая, Брестского района, которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А-4», 36-летняя жительница д.Каменица-Журавецкая с травмами госпитализирована в УЗ "Брестская центральная городская больница".
Проводится проверка. Установлено, что водители и пассажиры транспортных средств были пристегнуты ремнями безопасности.
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29.05.2018 около 07:40 часов 26-летняя жительница г.Бреста, управляла автомобилем марки«Сааб» и двигалась по Варшавскому шоссе г.Бреста, в направлении от ул.Махновича к...
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