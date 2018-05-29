Актуальное интервью: финансовое решение жилищной проблемы

Накапливать, одолжать, брать кредит… На тему улучшения жилищных условий мы побеседовали с заведующим сектором сопровождения розничного бизнеса ЦБУ №106 ОАО «АСБ Беларусбанк» Андреем Голутво.





– Итак, с чего начать, имеется в виду в денежном плане, тем, кто желает улучшить жилищные условия?

– Можно воспользоваться системой строительных сбережений ОАО «АСБ Беларусбанк». Это решение жилищной проблемы при помощи накопления части собственных сбережений и получение кредита на строительство или приобретение жилья на более выгодных условиях.

– Об этом, Андрей Анатольевич, пожалуйста, поподробнее.

– Система строительных сбережений состоит из двух периодов: период накопления собственных сбережений путем открытия срочного вклада «Жилищно-накопительный» и период кредитования.

Первый период. Оформление срочного вклада «Жилищно-накопительный» в любом учреждении ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе и нашем.

Вступая в систему строительных сбережений, клиент выбирает наиболее удобный план накопления и самостоятельно распределяет срок накопления и сумму инвестирования денежных средств в строительство или приобретение жилья. Срок накопления денежных средств может быть разным: три, пять или семь лет.

При внесении досрочно суммы собственных денежных средств на срочный вклад «Жилищно-накопительный» также появляется возможность досрочного получения кредита.

Доход начисляется в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и ежемесячно присоединяется к вкладу.

Второй период. Это непосредственно кредитование. Для участника системы оно осуществляется после окончания первого периода.

Накопив средства в размере 25% стоимости жилья, имеется возможность получить кредит на недостающую сумму для оплаты строительства или приобретения жилья в размере до 75% стоимости жилого помещения. Срок пользования кредитом до 20 лет.

Размер процентной ставки за пользование кредитом соответствует уровню ставки рефинансирования НБ РБ + 1 процентный пункт, что на 2 пункта ниже ставок по кредитам на общих основаниях.

Уплата процентов за пользование кредитом производится равномерными взносами, что удобно при планировании расходов семейного бюджета на длительный период времени.

– А если нет времени ждать, нет возможности накапливать?

– Для тех же, кто не желает ждать, можно воспользоваться кредитом на приобретение или строительство (реконструкцию) жилья на общих основаниях. Максимальный размер кредита – 90% стоимости жилого помещения. Предоставляется отсрочка погашения основного долга на 18 месяцев после заключения кредитного договора.

Подробную информацию можно получить в ЦБУ №106 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Береза, ул. Кирова, 4, кабинет № 11. Телефон для справок: 3-80-41.

– Спасибо за беседу!

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.