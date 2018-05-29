В Германии две девушки пострадали от удара молнии

В некоторых регионах Германии в последние дни разыгралась непогода. Проливные дожди и грозы вызвали транспортные проблемы, а в отдельных случаях угрожали жизни людей.



Например, трагедия едва не случилась в Бохуме на западе страны. Здесь молния ударила в двух девушек в тот момент, когда они делали селфи на велосипедной дорожке. Им удалось выжить: в бессознательном состоянии подруг обнаружил прохожий, который и вызвал медиков.

Состояние одной из девушек врачи оценивают как критическое. Вторая чувствует себя лучше и может разговаривать, хотя достоверной информации про состояние её здоровья нет.

