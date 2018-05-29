Проведут «прямые линии»

31 мая с 9.00 до 11.00 по тел.21-2-74 – ГУРЕЦКАЯ Галина Евгеньевна, заведующая отделением первичного приёма, информации, анализа и прогнозирования ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения», по вопросам оказания помощи одиноким пожилым гражданам и инвалидам 1 и 2 группы в выполнении работ по ремонту печного отопления и электропроводки.

31 мая с 9.00 до 12.00 по тел.28-9-22 – ЩЕТИНКО Лидия Александровна, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Червенского райисполкома.

1 июня с 11.00 до 13.00 по тел.28-7-03 – ЛОСИК Ольга Александровна, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Червенского райисполкома, на тему завершения 2017-2018 учебного года, проведения выпускных экзаменов и выпуска учащихся учреждений общего среднего образования.

2 июня с 9.00 до 12.00 по тел.26-0-58 – ЯЦКО Андрей Анатольевич, управляющий делами Червенского райисполкома.

2 июня с 9.00 до 12.00 по тел.23-3-84 – НАГОРНЫЙ Виктор Константинович, директор ГУП «Червенское ПМС».

2 июня с 9.00 до 12.00 по тел.(801713) 34-1-21 – АНИЩЕНКО Елена Владимировна, первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.