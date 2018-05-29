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Пинск – в вихре бала. В столице Полесья рождается красивейшая традиция

30.05.2018 09:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Пинск – в вихре бала. В столице Полесья рождается красивейшая традиция
Людимла Ребковец / АиФ

В прошлом году с идеей устроить настоящий бал выступил настоятель храма Святых Петра и Февронии Муромских, руководитель молодежного отдела Пинской и Лунинецкой епархии отец Александр (Сыцевич). С организацией помогли прихожане, среди которых нашлись, в том числе, и талантливые хореографы. На репетиции приглашались все желающие, набралось около семи десятков пар, для бала была специально обустроена танцевальная площадка. В нынешнем году она собрала уже сотню пар. Особенностью бала в Пинске является то, что в нем участвуют и дети от четырех лет.


Пинск – в вихре бала. В столице Полесья рождается красивейшая традиция
Бал православной молодежи в Пинске Фото: АиФ/ Людимла Ребковец

За три месяца занятий с хореографами партнеры разучили ряд танцев, о существовании которых часто и не догадывались. Торжественный танец-шествие полонез, величавая итальянская павана, оживленная романеска, имитирующий движения конькобежцев падепатинер, французский тордион и более известные обывателю падеспань, полька, кадриль, венский вальс…

– Те, кто пришел посмотреть на профессиональных танцоров, будут разочарованы, – предупредил, открывая бал, отец Александр. – У нас здесь те, кто танцевать начал недавно. Люди пришли сюда с чистым сердцем, чтобы побыть вместе не когда-нибудь потом, а сейчас. Чтобы любить, радоваться и друг друга поддерживать. Провести бал и подарить минуты радости друг другу. Пусть эта радость останется со всеми нами и приумножится.


Пинск – в вихре бала. В столице Полесья рождается красивейшая традиция
Бал православной молодежи в Пинске Фото: АиФ/ Людимла Ребковец

Православный бал традиционно начинается с общей молитвы. Его дресс-код предполагает некоторые особенности: обязательны белые перчатки, неприемлемы глубокие декольте, открытые плечи, яркий макияж…  Торжество музыкальной классики и красоты, благородство манер, утонченность вкуса, рыцарское отношение к женщинам – остаются. Как утверждают устроители бала, это то, о чем тоскует уже не одно поколение. Поэтому культура балов снова востребована, модна и интересна.


Пинск – в вихре бала. В столице Полесья рождается красивейшая традиция
Бал православной молодежи в Пинске Фото: АиФ/ Людимла Ребковец

Впервые в рамках бала прошла благотворительная акция. Вырученные от продажи угощений в кэнди баре средства предназначены для помощи нуждающимся и больным детям.

Людмила Ребковец, фото автора.

 
 
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Второй раз здесь состоялся Троицкий бал православной молодежи. Проходит зрелищное действо в День Святой Троицы.
 
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