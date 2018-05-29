Польша не согласна с предложением нового бюджета ЕС

Власти Польши выступают против нового бюджета ЕС, который предусматривает меньше средств на так называемую «политику сплочённости».



Еврокомиссия выступила с предложением выделить Варшаве на «политику сплочённости» на 20 миллиардов евро меньше, чем было раньше.

Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньска заявила, что «против этих предложений выступает не только Польша, есть много государств, которые нас в этом поддерживают».«Мы будем выступать против всех предложений, которые дискриминируют или имеют целью дискриминацию стран Центрально-Восточной Европы», - заявила она.

В свою очередь, Еврокомиссия объясняет урезание средств на «политику сплочённости» сменой приоритетов, коими теперь являются проблемы миграции и обороноспособность ЕС.