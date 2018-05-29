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Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с Пружанского молочного комбината
30.05.2018 09:14 — Разное | Ежедневник
фото: akm.by
С 31 мая 2018 года Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции с ООО «Пружанский молочный комбинат».
В ведомстве отмечают, что такие меры приняты в связи с попыткой повторного выявления антибиотиков в сыре.Кроме этого, введен усиленный лабораторный контроль в отношении ООО «Покет-Пак».
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С 31 мая 2018 года Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции с ООО «Пружанский молочный комбинат».
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