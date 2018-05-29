Военные стран СНГ обсудили в Астане совместные мероприятия к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Астане состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Согласно распространенной в среду информации, в работе заседания, которое прошло под председательством заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Казахстана генерал-майора Мухамеджана Таласова, приняли участие военные делегации Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По данным пресс-службы, в ходе заседания участники обсудили ряд актуальных вопросов по многостороннему информационному взаимодействию, совместной работе по проведению мероприятий, приуроченных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, культурному обмену творческих коллективов, проведению международного конкурса военно-профессионального мастерства среди военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" и другое.

"Мы рассмотрели ряд вопросов, направленных на развитие процессов нашего взаимодействия, которое способствует укреплению взаимного доверия и безопасности. При этом каждое государство, опираясь на национальные приоритеты, самостоятельно определяет степень своего участия в тех или иных составляющих многостороннего взаимодействия. Уверен, что наши дружеские встречи будут постоянными и станут залогом дальнейшего развития сотрудничества наших стран", - отметил М.Таласов, слова которого приведены в сообщении.

По итогам заседания приняты решения, направленные на развитие системы военного сотрудничества в формате многостороннего партнерского взаимодействия с учетом общих, региональных и национальных интересов, указывается в информации.