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Белорусские баскетболисты начали подготовку к матчам квалификации ЧМ-2019

30.05.2018 09:16 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты сборной Беларуси в Минске приступили к подготовке к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата мира-2019 со сборными Черногории (28 июня) и Испании (1 июля), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БФБ

Пока под руководством главного тренера белорусской команды Александра Крутикова и его ассистента Егора Мещерякова тренируются 20 баскетболистов, выступающих в клубах национального первенства. После 4-дневного сбора они отправятся в Белосток, где 2 и 3 июня проведут два товарищеских матча со сборной Польши.

Вернувшись домой, игроки получат непродолжительный отпуск, а 14 июня приступят к заключительному этапу подготовки к последним квалификационным играм мирового первенства. Планируется, что в тренировочный лагерь прибудут сильнейшие баскетболисты — Артем Параховский, Виталий Лютыч, Девон Саддлер и Александр Пустогвар.

После четырех игровых дней белорусы занимают 4-е место в квалификационной группе «А». В их активе домашняя виктория над действующим чемпионом Европы командой Словении — 93:92, а в пассиве 3 поражения: от Испании — 82:84 (дома), Словении — 74:87 (в гостях) и Черногории — 67:91 (дома).

Турнирное положение после 4 туров: Испания — 8 очков, Словения — 6, Черногория — 5, Беларусь — 5.

В следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут по 3 лучшие команды из 8 групп.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты сборной Беларуси в Минске приступили к подготовке к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата мира-2019 со сборными Черногории (28 июня) и...
 
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