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Совмин выбрал кандидатов на республиканскую Доску почёта: кого отметят за заслуги?
Новости Беларуси. По итогам работы за 2017 год определили 64 претендента на республиканскую Доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это регионы и трудовые коллективы, которые отметились особыми успехами. Кандидатов утвердят в проекте указа. После подписания Президентом победители конкурса будут занесены на республиканскую Доску почета. Как правило, открытие ее приурочено ко Дню Независимости.
Александр Червяков, заместитель министра экономики Беларуси:
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Новости Беларуси. По итогам работы за 2017 год определили 64 претендента на республиканскую Доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это регионы и...
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