Совмин выбрал кандидатов на республиканскую Доску почёта: кого отметят за заслуги?

Новости Беларуси. По итогам работы за 2017 год определили 64 претендента на республиканскую Доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это регионы и трудовые коллективы, которые отметились особыми успехами. Кандидатов утвердят в проекте указа. После подписания Президентом победители конкурса будут занесены на республиканскую Доску почета. Как правило, открытие ее приурочено ко Дню Независимости.





Александр Червяков, заместитель министра экономики Беларуси:

Это такие показатели, как рост доходов населения, безработица, показатели который связаны со снижением межрегиональной дифференциации в регионах. На уроне предприятий – показатели, которые характеризует финансовую устойчивость организаций и их платежную дисциплину.