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​Христианский социальный центр открыли в Минске

30.05.2018 09:40 — Разное | ОНТ  
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Христианский социальный центр (первый в столице) получил благословение от Митрополита Минско-Могилёвского.

Раньше здесь была заброшенная школа, после долгих лет реставрации на трёх этажах здания появились образовательные классы и творческие кружки. Посещать их смогут около 130 ребят, в том числе – с ограниченными возможностями. Для этого созданы все условия. Дата освещения центра (день памяти Урсулы Ледуховской) выбрана не случайно. Святую выбрали покровительницей школы.

Первые занятия в Центре начнутся уже в сентябре. Посещать их смогут верующие всех христианских конфессий.

 
 
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Раньше здесь была заброшенная школа, после долгих лет реставрации на трёх этажах здания появились образовательные классы и творческие кружки.
 
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