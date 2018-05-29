​Христианский социальный центр открыли в Минске

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Христианский социальный центр (первый в столице) получил благословение от Митрополита Минско-Могилёвского.

Раньше здесь была заброшенная школа, после долгих лет реставрации на трёх этажах здания появились образовательные классы и творческие кружки. Посещать их смогут около 130 ребят, в том числе – с ограниченными возможностями. Для этого созданы все условия. Дата освещения центра (день памяти Урсулы Ледуховской) выбрана не случайно. Святую выбрали покровительницей школы.

Первые занятия в Центре начнутся уже в сентябре. Посещать их смогут верующие всех христианских конфессий.