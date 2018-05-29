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Христианский социальный центр открыли в Минске
Христианский социальный центр (первый в столице) получил благословение от Митрополита Минско-Могилёвского.
Раньше здесь была заброшенная школа, после долгих лет реставрации на трёх этажах здания появились образовательные классы и творческие кружки. Посещать их смогут около 130 ребят, в том числе – с ограниченными возможностями. Для этого созданы все условия. Дата освещения центра (день памяти Урсулы Ледуховской) выбрана не случайно. Святую выбрали покровительницей школы.
Первые занятия в Центре начнутся уже в сентябре. Посещать их смогут верующие всех христианских конфессий.
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Раньше здесь была заброшенная школа, после долгих лет реставрации на трёх этажах здания появились образовательные классы и творческие кружки.
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