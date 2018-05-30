Акция «Молодежь против табака» пройдет в Могилеве

В Могилеве во Всемирный день без табака 31 мая пройдет акция «Молодежь против табака», сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пешеходная улица Ленинская областного центра превратится в этот день в своеобразную территорию здоровья. Здесь будут работать информационно-образовательные, спортивные площадки, «Фотозоны позитива». Участников и гостей на площади Звезд ждет концертная программа, подготовленная Центром творчества детей и молодежи «Родничок».

Центральным мероприятием акции станет массовая городская «Зарядка для всех!» с участием бронзового призера Олимпиады 1996 года в Атланте по академической гребле Александры Зуборенко (Панькиной).

Во время акции будут подведены также итоги областного конкурса среди учреждений профессионально-технического и среднего специального образования на лучший информационно-образовательный материал на тему «Чистое будущее — в чистом настоящем!». Победителей наградят дипломами, а также сладкими подарками от Могилевской фабрики мороженого.

Организаторами акции выступают Администрация Ленинского района Могилева и Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.