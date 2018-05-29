Жлобинский район: День открытых дверей – в инспекции

31 мая инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району будет проводить акцию «День открытых дверей».

Граждане смогут больше узнать о целях, задачах и тенденциях развития налоговых органов. В день проведения акции все желающие также смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», что позволит дистанционно взаимодействовать с налоговыми органами, а также узнать про порядок исчисления и уплаты единого налога с физических лиц по заявительному принципу.

ИМНС по Жлобинскому району.

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