|
Жлобинский район: День открытых дверей – в инспекции
30.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
31 мая инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району будет проводить акцию «День открытых дверей».
Граждане смогут больше узнать о целях, задачах и тенденциях развития налоговых органов. В день проведения акции все желающие также смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», что позволит дистанционно взаимодействовать с налоговыми органами, а также узнать про порядок исчисления и уплаты единого налога с физических лиц по заявительному принципу.
ИМНС по Жлобинскому району.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району будет проводить акцию «День открытых дверей». Граждане...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)