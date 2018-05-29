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«Суперсемейка» из Жлобинского района – на областном конкурсе

30.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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«Суперсемейка» из Жлобинского района – на областном конкурсе

В Гомельском областном Дворце творчества детей и молодёжи состоялся седьмой областной конкурс «Семья года», в котором приняли участие дети и родители детских домов семейного типа из разных уголков области. Конкурсанты состязались в трёх номинациях: «Умелые ручки», «Визитная карточка» и «Семейный флешмоб».

Жлобинский район представил детский дом семейного типа Воронцовых из агрогородка Стрешин. Под крышей этого уютного дома родители-воспитатели Вера Николаевна и Александр Евгеньевич воспитывают семерых детей с осени прошлого года, но уже разглядели в них способных и талантливых ребят. «Суперсемейка», а именно так называлась их команда, в конкурсе участвовала впервые, но это не помешало ей достойно представить наш район.

Жюри отметило креативность, смелость и сплочённость семьи Воронцовых. Участникам конкурса были вручены диплом за активное участие и ценные подарки.

Наталья ГАВРИЛОВА,

педагог-психолог социально-педагогического центра.

Фото предоставлено центром.

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В Гомельском областном Дворце творчества детей и молодёжи состоялся седьмой областной конкурс «Семья года», в котором приняли участие дети и родители...
 
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