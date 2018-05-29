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Ничто не чуждо: герцогиня Кейт удивила публику нарядом за $70
Ее летнее нежно-голубое с темно-синим принтом на поясе платье высоко оценила публика.
Фото из социальных сетей 29 мая
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила публику нарядом за $70, сообщают СМИ. Герцогиня стала гостем скачек в графстве Норфолк на востоке Англии, отметила
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Ее летнее нежно-голубое с темно-синим принтом на поясе платье высоко оценила публика.
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