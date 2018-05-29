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«Вам билет на балет...»: Игорь Корнелюк ставит в Минске оперу

30.05.2018 09:26 — Разное | Партизан  
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Вчера днем в парковых аллеях у стен Большого театра появились двое. В одном из мужчин можно было легко угадать сенатора Геннадия Давыдько, бывшего руководителя Белтелерадикомпании, а в другом – подзабытую звезду российского шоу-бизнеса Игоря Корнелюка.

«Вам билет на балет...»: Игорь Корнелюк ставит в Минске оперу
Как пишет «СБ», узнать звезду было трудно — постройнел, посвежел, в модных очках и с беспечной улыбкой Корнелюк ступил на парадное крыльцо Большого театра, где мы его и окликнули:

— Игорь Евгеньевич, вы ли это?

— Собственной персоной. Приехал на пару часов, вот иду знакомиться с руководством Вялiкага тэатра Беларусi.

— Вы же год назад оперу написали, будете предлагать к постановке?

— Какой год? Неделю назад я ее только закончил. И то, знаете, оперу закончить невозможно: все время нужно что–то подправлять и доделывать. Вы совершенно правы, предложу ее вашему театру, и если вдруг звезды лягут так, что премьера состоится в Беларуси, — для меня это будет огромное счастье, возвращение блудного сына на родную землю.

— Родились вы в Бресте, здесь с 6 лет и музыке обучались до вашего поступления в Ленинградскую консерваторию…

— А теперь представьте, что моя первая опера будет здесь поставлена — есть в этом какой–то определенный символизм для меня. Вы видите, как я улыбаюсь.

— Как называется ваша опера?

— Пока у нее рабочее название «Полироль».

— Расшифруете?

— Есть персонаж по имени Полироль, он изготавливает жидкость для отмывания денег и ими «полирует» все и вся. Второе значение слова «полироль» — множество ролей. Главных персонажей в опере несколько, еще есть и Поль, и Анна, и Роль.

— Интригующая завязка — отмывание денег, и главное, очень понятная, современная.

— Дело в том, что это не совсем опера в чистом виде. Я это называю «игрой в оперу». В последние годы жанр оперы превратился в музей. В лучшем случае у нас ставят произведения, которым 150 лет, и тогда это превращается в полигон для режиссера, который вынужден извращаться, осовременивать классику. Я поставил перед собой задачу максимально приблизить оперу к слушателю, чтобы в программке не надо было писать толкование на несколько страниц, о чем это произведение и что в нем происходит. Хочу, чтобы публика абсолютно понимала, что творится на сцене, и самое главное — адекватно реагировала. И если в конце спектакля у зрителя не будут наворачиваться слезы на глаза, значит, мы работали зря.

— Игорь Евгеньевич, в караоке–клубах мужики плачут под ваши песни из «Бандитского Петербурга». И на опере будут плакать, я уверена. А у вас ть любимые голоса на современной сцене, кого вы видите на главных партиях в своем премьерном спектакле?

— Я сейчас скажу страшную вещь, а вообще, нет, не скажу. Иначе все карты раскрою. Больше всех певиц в мире люблю Марию Каллас — она величайшая, так, как она пела, пожалуй, никто больше не пел: легко и удивительно точно, в каждой партии, в каждом образе, который создавала. Пока рано говорить о том, кто будет петь, дайте время — мы же еще ни о чем не договорились с руководством театра.

Тут Геннадий Давыдько, давний приятель Игоря Корнелюка, увлек композитора в театральные чертоги, где их уже ждал генеральный директор Большого Владимир Гридюшко.


 
Теги: Брест
 
 
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Вчера днем в парковых аллеях у стен Большого театра появились двое. В одном из мужчин можно было легко угадать сенатора Геннадия Давыдько, бывшего руководителя...
 
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