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А где моя панама? Внимание, сегодня - жарища! 30 мая в некоторых районах до +30°С
На 30 мая из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Сегодня, 30 мая, в юго-западных и центральных районах Беларуси и в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 °С», — рассказали синоптики.
Уже завтра станет прохладнее — 31 мая атмосферный фронт принесет в отдельные районы страны кратковременные грозовые дожди, и за фронтом начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, пишет Tut.by
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На 30 мая из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
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