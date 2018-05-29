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«Лидсельмаш» – в шаге от победы в чемпионате Беларуси по мини-футболу

30.05.2018 09:50 — Разное | ОНТ  
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29 мая команда из Лиды обыграла гомельский ВРЗ во втором матче финальной серии. Как и в первом поединке 25 мая, лидчане были сильнее со счётом 3:1.

Голы в рядах хозяев провели Владимир Жигалко, Дмитрий Лось и Арчил Себискверадзе. 

«Золотая» серия продолжается до трёх побед, так что в случае успеха «Лидсельмаша» в следующей баталии 2 июня чемпионский титул достанется именно ему.

 
 
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​29 мая команда из Лиды обыграла гомельский ВРЗ во втором матче финальной серии. Как и в первом поединке 25 мая, лидчане были сильнее со счётом 3:1.
 
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