Автопилот Tesla «привёз» водителя в полицейскую машину

В Калифорнии электромобиль Tesla Model S врезался в припаркованную у обочины полицейскую машину. Очередное столкновение привело к новым вопросам о достаточности, пишет Engadget.





Производитель электромобилей, со своей стороны, неоднократно повторяла, что пользователи автопилота получают уведомления о необходимости держать руки на руле и продолжать следить за дорогой. Технология «не делает автомобиль неуязвимым к столкновениям», — отмечают в компании. Система уведомлений предполагает, что водитель не сможет долгое время отвлекаться от движения.

«Прежде чем водитель начнёт использование автопилота, он видит диалоговое окно с фразой "Автопилот создан для использования на автомагистралях, которые имеют разделительную полосу и чёткую дорожную разметку"», — заявили представители Tesla в комментарии Los Angeles Times.

Судя по возросшему числу публичных аварий, этого оказывается недостаточно. Всё чаще в новостях пишут о водителях, которые не обращают внимания на дорогу, доверяясь автопилоту Tesla, — который даже по мнению компании далёк от идеала и не обеспечивает полноценной автономности. Бывают и случаи, когда водитель пересаживается на пассажирское кресло.

Маловероятно, что автопилот от Tesla настолько «опасен», как заявляется в судебных исках против компании (которые компания Маска предпочитает не доводить до суда). Но очевидно, что многие водители не в полной мере понимают ответственность, которая лежит на них во время самостоятельного движения машины.