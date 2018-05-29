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Автопилот Tesla «привёз» водителя в полицейскую машину

30.05.2018 09:09 — Разное | dev.by  
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В Калифорнии электромобиль Tesla Model S врезался в припаркованную у обочины полицейскую машину. Очередное столкновение привело к новым вопросам о достаточности, пишет Engadget.

Автопилот Tesla «привёз» водителя в полицейскую машину

Производитель электромобилей, со своей стороны, неоднократно повторяла, что пользователи автопилота получают уведомления о необходимости держать руки на руле и продолжать следить за дорогой. Технология «не делает автомобиль неуязвимым к столкновениям», — отмечают в компании. Система уведомлений предполагает, что водитель не сможет долгое время отвлекаться от движения.

«Прежде чем водитель начнёт использование автопилота, он видит диалоговое окно с фразой "Автопилот создан для использования на автомагистралях, которые имеют разделительную полосу и чёткую дорожную разметку"», — заявили представители Tesla в комментарии Los Angeles Times.

Судя по возросшему числу публичных аварий, этого оказывается недостаточно. Всё чаще в новостях пишут о водителях, которые не обращают внимания на дорогу, доверяясь автопилоту Tesla, — который даже по мнению компании далёк от идеала и не обеспечивает полноценной автономности. Бывают и случаи, когда водитель пересаживается на пассажирское кресло.

Маловероятно, что автопилот от Tesla настолько «опасен», как заявляется в судебных исках против компании (которые компания Маска предпочитает не доводить до суда). Но очевидно, что многие водители не в полной мере понимают ответственность, которая лежит на них во время самостоятельного движения машины.

Читайте также: Водитель Tesla включил автопилот и пересел на пассажирское сиденье. Его лишили прав (видео)

 
 
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В Калифорнии электромобиль Tesla Model S врезался в припаркованную у обочины полицейскую машину. Очередное столкновение привело к новым вопросам о достаточности, пишет...
 
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