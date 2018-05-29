​Опубликован фоторобот убийцы Аркадия Бабченко

Полиция Украины обнародовала фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Оперативно-следственная бригада изъяла записи с видеорегистраторов, проводился опрос свидетелей. Согласно полученным данным, преступник – мужчина среднего телосложения, 40-45 лет, с седой бородой, ростом от 175 до 180 сантиметров.

Напомним, Бабченко был застрелен 29 мая на пороге собственной квартиры в Киеве. По предварительным данным, убийца поджидал журналиста в подъезде, когда тот возвращался домой из магазина. Супруга Бабченко вызвала скорую, однако тот скончался по дороге в больницу. Россия и Украина возбудили уголовные дела по факту произошедшего.