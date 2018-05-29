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Опубликован фоторобот убийцы Аркадия Бабченко
Полиция Украины обнародовала фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Оперативно-следственная бригада изъяла записи с видеорегистраторов, проводился опрос свидетелей. Согласно полученным данным, преступник – мужчина среднего телосложения, 40-45 лет, с седой бородой, ростом от 175 до 180 сантиметров.
Напомним, Бабченко
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Полиция Украины обнародовала фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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