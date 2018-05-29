Эльжбета Бьенковска, в свое время занимавшая пост заместителя премьер-министра Польши, а теперь являющаяся европейским комиссаром по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству, высказала свою точку зрения относительно будущего дизельных автомобилей.



Фото: Bosch

Бьенковска уверена, что исчезновение машин на тяжелом топливе с европейских дорог — это вопрос ближайшего времени. Переломным моментом, считает чиновник главного исполнительного органа ЕС, стал дизельгейт, после которого общество наконец осознало необходимость в избавлении от моторов с опасными выбросами окислов азота. «Дизельным автомобилям приходит конец… Я думаю, что через несколько лет мы их больше не увидим на дорогах. Дизель — это технология прошлого», — приводит слова еврокомиссара агентство Bloomberg .

И, действительно, махинации производителей в тестах на экологичность дизелей лишь подстегнули антидизельные настроения. Фактически сейчас автопроизводители раскололись на два лагеря — одни из них начали наперебой заявлять об отказе от использования моторов на тяжелом топливе (это Volvo, Fiat Chrysler и Toyota, к которым недавно присоединилась Nissan ), другие же по-прежнему верят в будущее дизелей. В частности, это Daimler, Mazda и Land Rover, руководители которых не разделяют повсеместно навязываемого общественностью мнения о том, что вот-вот нагрянет бум электромобилей. Кроме того, защитники дизелей считают, что такие моторы помогут в борьбе с глобальным потеплением ввиду меньших выбросов CO2.

Как бы там ни было, а дискуссия на тему фактического воздействия дизелей на окружающую среду в Европе, похоже, будет продолжаться еще долго.