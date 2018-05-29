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В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

30.05.2018 09:46 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

фото: Commons.wikimedia.org

29 мая в Киеве был застрелен российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко, известный своей критикой российской власти.

29 мая вечером на Никольско-Слободской в Киеве произошло громкое убийство, пишет prm.ua. Известный российский журналист и политэмигрант Аркадий Бабченко был застрелен в спину неизвестным практически на пороге собственной квартиры. Жена, которая была в ванной, слышала выстрелы и когда открыла дверь, увидела на пороге квартиры мужа в крови. «Скорая» приехала и забрала Бабченко в больницу, но он умер в карете. Ему был 41 год.

Бабченко работал военным корреспондентом российских изданий: «Московского комсомольца», «Новой газеты», был телевизионным журналистом. До того, как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Был в оппозиции к действующей российской власти.

Будучи ее критиком, Бабченко неоднократно подвергался преследованиям в России. 

К новому политическому скандалу с участием Бабченко привело его высказывание в соцсетях о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем, сделанное в декабре 2016 года. Журналист написал, что испытывает безразличие по поводу трагедии. По его словам, у него было ни сочувствия, ни жалости по отношению к жертвам крушения, также не было ни радости, ни злорадства. Некоторые политические деятели предлагали призвать его к ответственности, конфисковать имущество и лишить гражданства.

После этого ему начали поступать серьезные угрозы, и Бабченко решил уехать с семьей из России. Сначала переехал в Прагу, а когда там закончилась виза, перебрался в Украину, работал здесь на телевидении.
 

 
 
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29 мая в Киеве был застрелен российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко, известный своей критикой российской власти.
 
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