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В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
30.05.2018 09:46 — Разное | Ежедневник
фото: Commons.wikimedia.org
29 мая в Киеве был застрелен российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко, известный своей критикой российской власти.
29 мая вечером на Никольско-Слободской в Киеве произошло громкое убийство, пишет
Бабченко работал военным корреспондентом российских изданий: «Московского комсомольца», «Новой газеты», был телевизионным журналистом. До того, как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Был в оппозиции к действующей российской власти.
Будучи ее критиком, Бабченко неоднократно подвергался преследованиям в России.
К новому политическому скандалу с участием Бабченко привело его высказывание в соцсетях о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем, сделанное в декабре 2016 года. Журналист написал, что испытывает безразличие по поводу трагедии. По его словам, у него было ни сочувствия, ни жалости по отношению к жертвам крушения, также не было ни радости, ни злорадства. Некоторые политические деятели предлагали призвать его к ответственности, конфисковать имущество и лишить гражданства.
После этого ему начали поступать серьезные угрозы, и Бабченко решил уехать с семьей из России. Сначала переехал в Прагу, а когда там закончилась виза, перебрался в Украину, работал здесь на телевидении.
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29 мая в Киеве был застрелен российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко, известный своей критикой российской власти.
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